Grundwasserschutzinitiative: Tätowierte müssen künftig als Sondermüll deklariert werden

Berlin – Tattoo-Farben können krebserregende Substanzen, toxische Farbstoffe, verbotene Konservierungsstoffe und sogar Schwermetalle enthalten. Stoffe, die nicht in den Körper oder in das Grundwasser, sondern auf den Sondermüll gehören.

Eine Gesetzesinitiative des Bundesgesundheitsministeriums plant nun eine Bestattungsvorsorgepflicht für Tattoo-Träger. Die Betroffenen müssen künftig verbindlich festlegen, welche Bestattungsform sie wählen.

Feuerbestattungen gelten als unbedenklich, da moderne Filteranlagen die Giftstoffe nahezu vollständig absorbieren. Wird aber eine Erdbestattung ohne Einäscherung gewünscht, muss eine Einverständniserklärung zum vorherigen Entfernen der Tattoos vorliegen. Die entfernte Haut wird dann entsprechend entsorgt. Eine Vorgehensweise, die zum Beispiel bei Herzschrittmachern oder Brustimplantaten längst gängige Praxis ist.

Inka Feder, die ehemalige Nachbarin eines Bekannten des Sprechers des Bundesgesundheitsministeriums, hierzu zum Berliner Herold:

„Das Problem der Giftstoffe in den Tattoo-Farben ist der Bundesregierung seit Jahren bekannt. Es wurde aber, vermutlich aus Pietätsgründen, bislang von der Politik ignoriert. Jedoch kommen wir nun nicht mehr umhin, dieses Problem auf die Tagesordnung zu setzten. Denn die im Zuge der Fracking-Debatte ermittelte Messwerte zeigen teils alarmierende Schadstoffbelastungen unseres Grundwassers. Besonders im Osten der Republik gilt das Grundwasser schon jetzt als hochbelastet.

Und wer “Nein zum Fracking!“ – also dem willentlichen Einbringen von Giftstoffen in die Erde – sagt, der muss konsequenterweise auch gegen die ständig fortwährende Kontamination des Grundwassers durch toxische Tattoo-Farben vorgehen. So viel Weitsicht sind wir den nachfolgenden Generationen einfach schuldig.“

© Pic & Grafiken 1/2 by Pixabay/CC0