Ferienbeginn verschlafen – Lehrer klagt auf Dienstunfähigkeit

Bonn – Mit einem kuriosen Eilantrag musste sich diese Woche die Justiz in Nordrhein-Westfalen befassen: Oberstudienrat Konrad W. (Name von der Redaktion geändert), hatte schlicht den Ferienbeginn verschlafen. Dieser Schock hätte ihn psychisch dermaßen belastet, dass er ab sofort keinen Dienst mehr leisten könne. Ein entsprechendes Attest seines zuständigen Arztes liegt vor.

Der vorsitzende Richter Gustav Justus schlug diesen Antrag nun mit deutlichen Worten, die wir hier auszugsweise zitieren, nieder:

Meine Recherchen im Umfeld des Klägers ergaben, dass sein einziges Engagement darin bestand, so viel Fehlzeiten wie möglich zu provozieren, um krankheitsbedingt den vorzeitigen Ruhestand bei vollen Bezügen zu erreichen. Ohne jedes Schuldbewusstsein betonte Konrad W. im Kollegenkreis wiederholt, dass er mit spätestens 40 im Ruhestand sei. Um überhaupt erst Aussicht auf den Beamtenstatus zu erhalten, verlagerte W. sogar seinen Wohnsitz in einen Landkreis, in dem der zuständige Amtsarzt offenbar wohlgesonnener war als im ursprünglichen. Eine solch verwerfliche Haltung eines Einzelnen untergräbt das Ansehen des Beamtenstandes und schadet denen, die diese Fehlzeiten immer wieder auffangen müssen und deshalb tatsächlich am Rande eines Nervenzusammenbruchs stehen! Unabhängig vom heutigen Urteil und hinsichtlich des eingereichten Attestes rege ich an, Amtsärzte einer genaueren Prüfung zu unterziehen!